اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إيران بدعم وتمويل الجماعات المتطرفة عبر الانخراط في أنشطة مشبوهة. وقال بلينكن في تصريح اليوم (الأحد): إن وكلاء إيران في المنطقة يعملون على زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.ومن المقرر أن يزور بلينكن إسرائيل والضفة الغربية يومي (الأربعاء والخميس)، في إطار جهود واشنطن لترسيخ التهدئة في غزة. وتشمل الزيارة مصر والأردن.