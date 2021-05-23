وصف وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، «الانتخابات الرئاسية» في نظامه، بأنها أفضل من الانتخابات الأمريكية بآلاف المرات، معتبراً أن «الانتخابات السورية ديمقراطية ونزيهة».

وقال المقداد في كلمة له، خلال تسليم وزير العدل في نظام بشار الأسد نتائج الانتخابات في سفارات النظام اليوم (الأحد)، إن «الانتخابات في جميع سفارات النظام، وفي كل الصناديق بلغت 46 صندوقا». معتبراً أن «الانتخابات كانت أفضل بآلاف المرات من الانتخابات الأمريكية»، التي وصفها بـ«المهزلة».

وكان نظام الأسد أعلن إجراء «انتخابات الرئاسة» في سفاراته بعدة دول، الخميس الماضي، في حين تجري «الانتخابات» داخل سورية، الأربعاء القادم.