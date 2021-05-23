دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم (الأحد) إلى ترجمة وقف إطلاق النار في قطاع غزة لهدنة ممتدة تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم. وقال الملك عبد الله إن الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية.وشدد وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) على أنه «لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل»، لافتاً إلى تحذيراته المتكررة من تداعيات الجمود الحاصل بعملية السلام.يذكر أن وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة، بعد 11 يوماً من القصف العنيف الذي شنته إسرائيل على القطاع المكتظ بالسكان، مستهدفة المباني السكنية والتجارية ومواقع عدة لحماس، فيما أطلقت كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) وحركة الجهاد صواريخ عدة باتجاه مدن إسرائيلية.وأوقعت جولة التصعيد الأخيرة نحو 248 قتيلاً فلسطينياً بينهم العشرات من الأطفال، فيما سقط 13 قتيلاً على الجانب الإسرائيلي.