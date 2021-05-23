في استمرار لجرائم قتل المدنيين التي تمارسها مليشيا الحوثي في الحديدة، قتلت امرأتان وأصيبت ثالثة اليوم (الأحد) في انفجار لغم أرضي في مديرية حيس. وقالت مصادر طبية يمنية إن لغماً أرضياً انفجر صباحاً في طريق ترابي يؤدي إلى قرية الشينعة وسط مديرية حيس ما أسفر عن مقتل امرأتين وإصابة ثالثة.وأفادت مصادر عسكرية أن وحدات من القوات المشتركة هرعت إلى موقع الانفجار ونقلت الضحايا إلى النقطة الطبية لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للجريحة، ومن ثم تم تحويلها إلى مستشفى الخوخة لاستكمال العلاج.وتضاف هذه الجريمة إلى سجل حافل من الجرائم الحوثية التي ارتكبتها بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية أواخر عام 2018. واتهمت المصادر مليشيا الحوثي بتصعيد خروقاتها للهدنة الأممية استهداف الأعيان المدنية جنوب الحديدة، بصورة مكثفة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة.