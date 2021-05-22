نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن وكيل وزارة الأشغال والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان قوله: إن 2000 وحدة سكنية دمرت بشكل كامل خلال القصف الإسرائيلي للقطاع الذي استمر 11 يوماً، فيما تضررت 15 ألف وحدة سكنية جزئياً.

وأضاف سرحان أن معظم المصانع في المنطقة الصناعية دمرت أو تضررت، مقدراً الخسائر المالية نتيجة القصف الإسرائيلي بنحو 150 مليون دولار، ومؤكدا أن التقييم ما زال مستمرا.

وفي اليوم الثاني لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، بدأت تتكشف الأرقام التي تشير إلى حجم الدمار في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، حيث أظهرت صور للأقمار الاصطناعية حجم الدمار الذي لحق بالأحياء السكنية، فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن 75 مقرا حكوميا ومنشأة عامة تعرضت للقصف الإسرائيلي، تنوعت ما بين مرافق خدمية ومقار أمنية وشرطية.