أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا تغيير في التزامه تجاه إسرائيل، وأن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، فيما أشاد بايدن بجهود مصر لإقناع الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق النار، مؤكداً أن دورها جدير بالثناء.

وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكوري الجنوبي في واشنطن، اليوم (السبت)، أعلن أنه سيسعى لطرح حزمة لإعادة إعمار غزة، داعيا المجتمع الدولي للمشاركة في هذه العملية.

وأشاد الرئيس الأمريكي بالدور الذي أدّته القاهرة للتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع المحاصر. كما نوه بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية (الخميس) الماضي، برعاية القاهرة، معتبراً أنه يمثّل «فرصة حقيقية لإحراز تقدّم» بعد 11 يوماً من القصف المتبادل بين الجانبين، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستقدم معونة إنسانية لقطاع غزة.

في المقابل، عبّر الرئيس السيسي في تغريدة على «تويتر» عن تقديره للرئيس الأمريكي بايدن «لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة» في غزة.