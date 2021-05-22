قتل شخص وأصيب 4 آخرون في حادثة طعن في أمستردام، وأعلنت الشرطة القبض على مشتبه به في مكان قريب. وقالت في بيان اليوم (السبت)، إن الفريق الذي يحقق في الهجمات «يبقي جميع الخيارات مفتوحة، لكن في الوقت الحالي ليس لديه مؤشر مباشر على وجود دافع إرهابي وراء الهجمات». وأضافت الشرطة أن الجرحى الأربعة نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم تعرف ظروفهم على الفور.وتم التعرف على المشتبه به، إذ إنه يبلغ من العمر 29 عاماً من أمستلفين، وهي بلدة تقع على أطراف أمستردام. ووقعت عمليات الطعن في حي به العديد من الحانات والمطاعم، لكن تم إغلاقها في ذلك الوقت بسبب قيود الإغلاق بشأن فايروس كورونا.