في ثالث عملية اغتيال خلال أقل من أسبوعين، اغتال مسلحون مجهولون اليوم (السبت) عضو تحالف «العزم» العراقي رئيس رابطة شباب الطارمية الإغاثي والتطوعي في بغداد هاشم المشهداني.ووصف رئيس تحالف العزم خميس الخنجر اغتيال المشهداني بـ«الرسالة الخطيرة التي تؤشر إلى ضرورة حماية العملية الديموقراطية وأصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية»، مطالباً بالقصاص العادل من القتلة وممّن دفعهم.وكان تحالف العزم أعلن تأسيسه في شهر أبريل الماضي استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أكتوبر التي يرجح خبراء عراقيون أن يكون رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مرشحها الأبرز مع بروز تحالفات معتدلة، فيما تدفع الكتل ذات الولاء الإيراني رئيس ائتلافها نور المالكي للترشح.من جهة أخرى، ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على 4 إرهابيين خلال عملية أمنية بمناطق متفرقة من محافظة بغداد. ووفقاً لبيان خلية الإعلام الأمني فإن الإرهابيين مطلوبون ومتهمون بانتمائهم لتنظيم داعش لعملهم بما يسمى «قاطعي الكرمة وجنوب بغداد».وأفاد البيان بأن أحد المتهمين يكنى «الشايب»، ويعد من أخطر العناصر، ومتورط بالعبث بعجلات الدفاع المدني في القضاء وتسليم الأسلحة والمواد التي تساعد في التفجير إلى داعش.