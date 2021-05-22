بعد التوصل إلى هدنة فلسطينية إسرائيلية، كشفت مصادر موثوقة أن القاهرة تجري اتصالات مكثفة لعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة بمشاركة دولية. وأفادت المصادر بأن مصر تسعى لاستضافة مؤتمر للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن وفدا أمنيا إسرائيليا سيزور القاهرة لإجراء محادثات تتعلق بقطاع غزة. وقالت إن القاهرة تسعى لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وأفصحت أن مصر تعمل على تهدئة طويلة لمدة عام دون شروط.وكانت الخارجية المصرية أكدت أن الأولوية لتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة والدفع بمسار التسوية السياسية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن الأولوية لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على الإجراءات الكفيلة باستقرار الأوضاع على الأرض في قطاع غزة، موكداً أن الجهود المصرية تنصب على أهمية عدم إغفال أصل وجذور المشكلة الأكبر ألا وهي الدفع بمسار التسوية السياسية.وطلب مسؤولون أمنيون مصريون من الفصائل الفلسطينية ضبط النفس والسيطرة على منع إطلاق الصواريخ من القطاع على إسرائيل. كما جرت مناقشة الخطوات القادمة وضرورة التوحد ونبذ أي خلافات والسيطرة الأمنية لمنع إطلاق الصواريخ من القطاع وإفشال الهدنة.