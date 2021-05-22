أصيب 3 عاملين في انفجار قوي استهدف مصفاة نفط عبادان جنوب الأحواز، اليوم(السبت). يذكر أن "عبادان" أهم وأكبر وأقدم مصفاة نفط في إيران.وبحسب وسائل إعلام إيرانية، وقع الانفجار في الوحدة الثالثة للمصفاة (FCCU)، وتسبب في حريق هائل في القسم، وأفادت تقارير بتصاعد سحب دخان ضخمة وبتلوث كبير عم مدينة عبادان. وعزت السلطات سبب الحادثة إلى ارتفاع درجة الحرارة ووجود مواد قابلة للاشتعال ما تسبب بعطل فني ووقوع انفجار.وتعرضت مصفاة عبادان لحوادث عدة خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب ما تقول السلطات الإيرانية إنه «نقص في تدابير السلامة». وتقوم المصفاة يومياً بتكرير 400 ألف برميل من النفط الخام الثقيل وتحويله إلى منتجات ومشتقات بترولية.يذكر أن اندلاع النيران في المنشآت والمصافي والمجمعات البتروكيماوية في إيران ازداد خلال الآونة الأخيرة. ويرى بعض الخبراء أن هذه الحوادث بسبب هجمات سيبرانية على المنشآت الإيرانية رداً على اعتداءات وهجمات طهران ضد خصومها.