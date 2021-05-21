أعلن الجيش السوداني اليوم (الجمعة) وصول قوات مصرية إلى الخرطوم، استعدادا للمشاركة في المشروع التدريبي "حماة النيل"، بهدف توحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين.

ووفق بيان الجيش السوداني، تشارك في المشروع التدريبي الذي ينطلق في الفترة من 26 إلى 31 مايو الجاري عناصر من كافة التخصصات والصنوف بالجيشين السوداني والمصري.

بالمقابل، أفادت وسائل إعلام سودانية اليوم بدخول قوات ومليشيات إثيوبية إلى منطقة الفشقة داخل الحدود السودانية.

وذكرت صحيفة «سودان تريبيون» أن حشودا لقوات إثيوبية مدعومة بمليشيات الأمهرة تعمقت داخل أراضي الفشقة السودانية التابعة لولاية القضارف.