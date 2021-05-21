شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على أهمية استئناف الحوار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ورحب بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ووصف جونسون في كلمة متلفزة ألقاها اليوم (الجمعة)، خلال زيارة إلى سفينة «الملكة إليزابيث»، الهدنة الجديدة حول غزة بأنها «أنباء جيدة جدا»، لافتا إلى أن الجميع يشعرون بالحزن البالغ إزاء سقوط ضحايا من كلا الجانبين خلال الجولة الأخيرة من التصعيد. وقال رئيس الوزراء البريطاني: أعتقد أن ما يريد العالم رؤيته الآن هو حوار وتشاور وتفاوض بين الطرفين، وكما هو معروف لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة على نحو صارم بحل الدولتين، وهو السبيل الوحيد للمضي قدما.