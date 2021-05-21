كشف السيناتور الجمهوري توم كوتون أن هناك توافقاً أمريكياً الآن على أن مليشيا الحوثي جماعة إرهابية تهدد الأمن والاستقرار في اليمن. واعتبر في تغريدة له، اليوم (الجمعة)، أن قرار إدارة الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات عل اثنين من كبار قادة الحوثيين هو بمثابة تراجع عن قرارها السابق بإزالة المليشيات الحوثية من قائمة المنظمات الإرهابية. وقال: تتراجع إدارة بايدن عن قرارها السابق، وتوافق الآن على أن الإرهابيين يهددون السلام والأمن في اليمن.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فرض عقوبات على اثنين من كبار قادة الحوثيين اللذين يشكلان تهديداً لجهود السلام كما تؤدي أفعالهما إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وهما محمد عبدالكريم الغماري ويوسف المداني. وأضاف بلينكن في تغريدة على «تويتر»، أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يطالبان بوقف هجوم الحوثيين على مأرب ووقف فوري لإطلاق النار.من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، (الجمعة)، فرض عقوبات ضد مسؤولين عسكريين بارزين تابعين لمليشيا الحوثي، وقالت إن أفعال الجماعة تطيل أمد الحرب الأهلية في اليمن، وتزيد الأزمة الإنسانية فيها سوءاً.وفرضت واشنطن العقوبات على القيادي البارز في الجماعة محمد عبدالكريم الغماري، وحمّلته مسؤولية تنظيم هجمات شنتها القوات الحوثية على المدنيين. وأوضحت الوزارة أن الغماري تولى أخيراً هجوم الحوثي واسع النطاق على الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية في مأرب.ووفقاً لمديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة، آندريا غاكي، فإنه «بصفته المسؤول العسكري الحوثي الكبير محمد عبدالكريم الغماري مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على البنية التحتية التي ألحقت الضرر بالمدنيين، والآن يشرف على هجوم في مأرب يضاعف المعاناة الإنسانية».