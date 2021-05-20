قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينع، اليوم (الخميس) إن الوضع الإنساني هناك يضع المدنيين أمام مخاطر كبيرة، متهماً ميليشيات الحوثي بتعريض أكثر من مليون يمني للخطر في محافظة مأرب اليمنية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على 2 من قادة الحوثيين.

وأضاف المبعوث الأمريكي في تصريحاته «نلاحظ الدعم الإيراني للحوثيين من حيث التدريب والتسليح.. كما أننا لم نرصد أي مشاركة إيرانية إيجابية بشأن إنهاء الصراع اليمني».

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق أن الحل الدائم في اليمن يبدأ بوقف هجمات الحوثيين على مأرب.

إلى ذلك، ذكرت الخارجية الأمريكية أن المبعوثين الأمميين مارتن غريفيث والأمريكي تيم ليندركينع، ومجلس الأمن مجمعون على أن الحل في اليمن يبدأ بوقف هجمات مأرب.