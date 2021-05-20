طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الخميس) الشعب اليمني بمختلف مكوناته السياسية والحزبية والشبابية الشعبية إلى التوحد خلف المبادرة السعودية لحل أزمة بلادهم، مشدداً على ضرورة التفاف كافة الأطراف اليمنية حول المبادرة بما يحقن دماء الشعب اليمني ويدعم جهود إحلال السلام.وأكد شكري خلال استقباله رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر موقف مصر الثابت تجاه الأزمة اليمنية، باعتبار أن اليمن من ركائز الأمن القومي العربي، داعياً إلى ضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة وصولًا إلى تسوية شاملة وفق المرجعيات الأساسية المُتفق عليها.وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إن شكري شدد على أهمية تغليب الحل السياسي على نحو يفضي إلى وضع حد للتدخلات السلبية في الساحة اليمنية، ويضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ويصون مقدرات الشعب اليمني، كما رحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، وجدد التأكيد على ضرورة التفاف كافة الأطراف اليمنية حولها بما يدعم جهود إحلال السلام.