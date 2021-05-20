اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم (الخميس)، إسرائيل بارتكاب جرائم ضد المدنيين، محملاً إياها المسؤولية عن العنف، وذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الخاص والاستثنائي الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.وقال المالكي: «إن إسرائيل تحاول طمس الهوية العربية للقدس، وتسعى لتهجير الفلسطينيين من الشيخ جرّاح»، محذراً من خطورة عدم احترام المقدسات والوضع القائم في القدس، مضيفاً: «إسرائيل مصرة على ارتكاب الجرائم وقتل الأبرياء».وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني أن الحكومة الإسرائيلية لا تؤمن بحل الدولتين، وخرقت جميع الاتفاقيات، قائلاً: «آن الأوان لاتخاذ تدابير فورية لحماية الشعب الفلسطيني».بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، إن استمرار إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين غير مقبول، مشدداً على ضرورة إنهاء الاشتباكات فوراً.وأضاف غوتيريش: «لقد صدمت بشدة لاستمرار القصف الجوي والمدفعي من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة، والذي أسفر عن مقتل 230 فلسطينياً، من بينهم 65 طفلاً».