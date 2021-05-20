ندد عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي السيناتور لوسير مالان باستقبال بلاده وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، مؤكداً أن النظام الإيراني خطر على العالم.وقال مالان في حديثه أثناء تظاهرات للمعارضة الإيرانية في فينا وكندا: «أنا آسف، مجرم مثل ظريف جاء إلى هنا، هذه وصمة عار في دبلوماسيتنا، إنه مجرم مثل غيره من المسؤولين في النظام الإيراني»، مضيفاً: «ظريف ليس خطراً فقط على شعب إيران، ولكن أيضًا لحماية سمعة الشعب الإيطالي». وتظاهر عشرات الإيرانيين المؤيدين للمجلس الوطني للمقاومة ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية (الإثنين) على وجود ظريف وزير خارجية الديكتاتورية الإرهابية في إيطاليا، مطالبين بإحالة الملف النووي وملف انتهاك حقوق الإنسان والإرهاب لنظام الملالي إلى مجلس الأمن.وندد عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رضا أوليا بجرائم نظام الملالي، مطالباً في خطاب وجه إلى وزير الخارجية الإيطالي من قبل مركز معلومات المثقفين والفنانين الإيرانيين في إيطاليا الحكومة الإيطالية بعدم إضفاء الشرعية لهؤلاء الأوغاد.وأوضح أوليا أن «ظريف هو الداعم للدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي، الذي أراد تنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي الأوروبية»، فيما يرى المتحدث باسم نقابة المهنيين والخريجين الإيرانيين في إيطاليا علي أفشار أن «نظام الملالي الغارق في أزمة يمر بآخر أيام عمره المكروه، فيما بلغ الصراع بين الذئاب ذروته مع افتتاح السيرك الانتخابي»، موضحاَ «أن ظريف متورط في التخطيط لتفجير اجتماع المجلس الوطني للمقاومة 2018 في باريس، وأن استقباله في إيطاليا هو إساءة وإهانة كبيرة للشعب الإيراني».وطالب أفشار بتوقيف ظريف وتقديمه للعدالة لدوره في جرائم النظام الإرهابي وإغلاق السفارة التي هي وكر للتجسس والإرهاب ضد المعارضة الإيرانية واللاجئين وطرد المرتزقة.