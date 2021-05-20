فيما أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب ضبط خلية إرهابية تابعة لمليشيا الحوثي تستهدف أمن واستقرار المحافظة، اعترف زعيم الخلية المدعو مشير القحطاني أن العمليات التي كان يخطط لها والتي كانت تستهدف قوافل المساعدات والمسافرين اليمنيين على الطريق الدولي (العبر) كانت بتكليف قيادات الحوثي في صنعاء المدعومة من إيران.وقال القحطاني في تسجيل مصور بثه التلفزيون اليمني الرسمي في وقت متأخر أمس (الأربعاء): «تم تجنيدي من قبل محافظ مأرب المعين من قبل الحوثيين علي محمد طعيمان ومدير أمنها المعين من المليشيا والمقيم في صنعاء، وتدريبي على زرع وضبط العبوات الناسفة للانفجار وتفجيرها بعد زرعها في الخط الدولي الرابط بين مأرب والعبر»، مضيفاً: «تلقيت وعود بمكافآت مالية كبيرة من الحوثيين، إضافة إلى منحة سيارة وأموال للمتاجرة في السيارات كغطاء لتنفيذ الخلية لمهمتها الإرهابية في زرع وتفجير العبوات الناسفة».وأوضح زعيم الخلية أنه تلقى تدريبات على عبوات ناسفة مموهة بأشكال حجارة وعبوات خاصة بالأغذية المعلبة، مبيناً أن المهمات التي كلف بها أيضاً من المليشيا المدعومة إيرانياً زعزعة الاستقرار في محافظة مأرب وإجبار الناس على النزوح منها والتقطع للمسافرين من المغتربين وتدمير سياراتهم ونهب أموالهم وقتلهم واستهداف الطواقم الطبية وشاحنات البضائع والمساعدات الغذائية، بالإضافة إلى اغتيال القيادات العسكرية والأمنية ونشر الفوضى والإرهاب.وأعلن مصدر أمني في شرطة مأرب أن الأجهزة الأمن تعمل بكفاءة عالية لحفظ الأمن والاستقرار وتأمين حياة المدنيين والنازحين وممتلكاتهم وتأمين المسافرين عبر مأرب وتتصدى بكل قوة وحزم لكل محاولات المليشيا الإرهابية وإحباط كل مخططاتها وستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مأرب، مشيداً بدور رجال القبائل والمواطنين وتعاونهم المستمر مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة لعناصر وأفراد الخلايا الحوثية النائمة.