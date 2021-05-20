اتهم المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة، إسرائيل برفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، مؤكداً أن جميع الشاحنات المحملة بالمساعدات عادت من المعبر. وقال في تصريح أمس (الأربعاء): «إسرائيل أدخلت 5 شاحنات وقود ومنعت شاحنات تحمل مساعدات غذائية»، مؤكدا ضرورة إدخال المساعدات الغذائية لسكان القطاع.وأضاف أن السلطات الإسرائيلية ترفض السماح بدخول مفوض عام الأونروا إلى القطاع، ودعا لفتح المعبر التجاري الوحيد لغزة وإعلان هدنة إنسانية قبل حدوث انهيار كبير في الأوضاع الإنسانية. وكشف أبوحسنة نزوح 48 ألفا من سكان غزة من منازلهم، مبيناً أن الأونروا وزعت النازحين على 58 مدرسة، وطالب بالضغط على إسرائيل لتمكين الإمدادات الإنسانية وموظفيها من الوصول إلى غزة في الوقت المناسب.