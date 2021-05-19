أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن أسفه البالغ إزاء ما صدر عن وزير خارجية لبنان شربل وهبة، وحمل تجاوزاً في حق دول الخليج، واصفاً تلك التصريحات بالبعيدة عن اللياقة الدبلوماسية. وقال أبو الغيط في تصريح له اليوم (الأربعاء): «إن تلك التصريحات أسهمت في توتير العلاقة اللبنانية الخليجية بدلا من تصحيح مسارها بالشكل المطلوب».ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن الأمين العام اعتباره أن لغة الحوار المستخدم من جانب كبار مسؤولي الدول العربية يتعين أن تعكس دائما مشاعر الأخوة والاحترام المتبادل بين الشعوب العربية، وأن تتجنب ما يهيج الخواطر أو يُثير البغضاء ويُذكي الفتن. كما أعرب عن الأسف الشديد لأن تأتي تلك التصريحات في توقيت دقيق للغاية يمر به لبنان وفي وقت يحتاج فيه إلى كل الدعم من أصدقائه وأشقائه.