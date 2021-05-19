قالت وزارة الداخلية الألمانية اليوم (الأربعاء) إنها حظرت 3 جمعيات متهمة بالتبرع لجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وذكر متحدث باسم الوزارة على موقع «تويتر» أن الشرطة نفذت مداهمات في الصباح الباكر لعدة مواقع في 7 ولايات بالبلاد.

وأضاف: «أولئك الذين يدعمون الإرهاب لن يكونوا آمنين في ألمانيا. بغض النظر عن الصورة التي يكون عليها أولئك الداعمون فإنهم لن يجدوا لهم مأوى في بلادنا».

وحظرت ألمانيا «حزب الله» على أراضيها وصنفته منظمة إرهابية العام الماضي.

والجمعيات الثلاث التي حظرتها السلطات هي «دويتشه ليبنانيش فاميليا» و«مينشين فور مينشين» إضافة إلى «جيب فريدين» التي حُظرت بالفعل في 15 نيسان الماضي.

واتهمت السلطات هذه الجمعيات بجمع تبرعات «لأسر شهداء» حزب الله في لبنان تحت ستار أغراض دينية وإنسانية في ألمانيا.