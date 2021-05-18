تصاعد الصراع بين قيادات مليشيا الحوثي على خلفية عمليات خطف متبادلة ووفاة أحد المختطفين بالسجن تحت التعذيب، ووفقاً لمصادر قبلية فإن المليشيا اعتقلت أمس (الإثنين) زعيما قبليا مواليا لها في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء على خلفية اشتباكات مسلحة أدت إلى مقتل وإصابة عناصر حوثية.وذكرت مصادر قبلية أن مليشيا الحوثي اعتقلت الزعيم القبلي الموالي لها الشيخ صالح عبدالقوي الحميقاني واودعته أحد سجونها بعد اشتباكات مسلحة بمدينة البيضاء بين مسلحيه ومسلحي القيادي الحوثي منير السماوي المعين من قبل الميلشيا مديرا لأمن مدينة البيضاء، وأسفرت المواجهات عن مقتل مسلح حوثي وإصابة آخر.وعزت المصادر الخلاف إلى قيام القيادي الحوثي السماوي باعتقال صهر الشيخ الحميقاني وتعذيبه في السجن ما أدى إلى وفاته، بحسب مقربين من الشيخ القبلي، لكن المليشيا تزعم أنه انتحر داخل السجن.وقالت المصادر إن الحميقاني تحرك فور علمه بوفاة صهره إلى المستشفى الذي تم نقل الجثة إليه فصادف القيادي الحوثي السماوي طالباً منه تسليم الجثة فرفض ليتطور الموقف إلى اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل مسلح حوثي وإصابة آخر من مرافقي السماوي فيما فر القيادي الحوثي السماوي أثناء الاشتباكات تاركاً مرافقيه يواجهون مصيرهم. واضافت المصادر أن الحميقاني سلم نفسه بعد تفاهمات بينه وبين قيادات حوثية قضت بنقله إلى أحد سجون الحوثيين في البيضاء.يذكر أن الحميقاني شقيق مدير عام مديرية الزاهر المعين من قبل المليشيا احمد عبدالقوي الذي قتل في انفجار عبوة ناسفة نهاية عام 2019.