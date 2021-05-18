أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عن استنكارها واستهجانها الشديدين للتصريحات «المشينة والعنصرية التي أدلى بها وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، التي أساءت إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي».وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، فقد استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم (الثلاثاء)، السفير اللبناني لدى الإمارات وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات، مؤكدة أنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.