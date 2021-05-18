رغم تعالي الأصوات الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار، أكدت مصادر إسرائيلية استمرار الضربات على غزة. وأفادت المصادر بأن إسرائيل تهدد بقطع التيار الكهربائي عن القطاع، مؤكدة أن استهداف أنفاق غزة سوف يستمر باعتباره أولوية.من جهته، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد قاس على مقتل إسرائيليين اليوم (الثلاثاء) جراء القصف الصاروخي على مستوطنات إسرائيلية. وقال خلال لقاء مع ممثلي المجالس المحلية، «ستستمر العملية الإسرائيلية ضد المتطرفين في قطاع غزة لعدة أيام أخرى على الأقل».بدوره، حث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي يني غانتس، على وقف العنف، وأبدى أسفه لسقوط أبرياء إسرائيليين وفلسطينيين على السواء.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أكد في تصريحات سابقة أنه «لا يوجد شخص أو منطقة محصنة وممنوع قصفها، ولدينا آلاف الأهداف لضربها».وأطلقت الفصائل الفلسطينية اليوم دفعة صواريخ من غزة باتجاه عسقلان وأسدود، فيما سقط صاروخ على منطقة إشكول الاستيطانية، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص ومقتل 2، في وقت ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 237 بينهم عشرات الأطفال، فيما قضى 12 إسرائيليا جراء الصواريخ.