رغم حملة الانتقادات الشديدة التي تتعرض لها من بعض الأوساط خصوصا من قبل المليشيات الليبية التي تطالب بإقالتها، جددت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش اليوم (الثلاثاء)، مطالبتها بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادها.وأعلنت المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك عقدته في العاصمة الليبية طرابلس مع النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود، أنها اتفقت مع المسؤول الأمريكي على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا والحفاظ على بلادها موحدة وخاضعة للسيادة الوطنية، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة في ليبيا.فيما قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إن هدف بلاده الوصول إلى ليبيا موحدة ومستقرة دون تدخل أجنبي، معتبرا أن اللقاء مع منقوش يظهر دعم واشنطن لليبيا ودعم التوصل إلى حل شامل للأزمة، مشدداً على ضرور وجود توضيحات للركائز الدستورية المتعلقة بالعملية الانتخابية المرتقبة في البلاد.