عثر الجيش اللبناني اليوم (الثلاثاء) على 6 منصات بدائية لإطلاق الصواريخ وصاروخ «غراد» لم يُطلق جنوب البلاد. وقال مصدر أمني لبناني إنه أمكن سماع إطلاق القذائف في جنوب لبنان، مضيفا أن جهوداً جارية حالياً لتحديد الموقع، متهماً المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نحو 22 قذيفة على الأراضي اللبنانية.من جهتها، ذكرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أنها رصدت إطلاق صواريخ قرب منطقة راشيا الفخار في جنوب لبنان، وقالت في تغريدات على تويتر: اتصل قائد اليونيفيل على الفور بنظرائه في الجيش اللبناني وقيادة الجيش الإسرائيلي وحث على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لمنع أي تصعيد في الموقف وأوضح لهم أن الوضع هادئ الآن في المنطقة.وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن سقوط 6 قذائف أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل أمس (الاثنين) لكنها سقطت داخل الحدود اللبنانية، لافتاً إلى أن المدفعية ردت بإطلاق النار باتجاه مصدر إطلاق القذائف في لبنان.