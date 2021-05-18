دعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي اليوم (الثلاثاء)، المجتمع الدولي إلى بذل جهد جماعي للضغط على مليشيا الحوثي لوقف هجومها على مأرب.وجدد السفير اليمني في لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، التأكيد على موقف الحكومة اليمنية الداعم لجهود المبعوث الأممي للوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الصراع مبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات والمقترحات الهادفة إلى إنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني جراء انقلاب المليشيا.واتهم السعدي المليشيا الحوثية بالتصعيد المستمر لهجومها العسكري الوحشي على مأرب، مؤكدا أن تلك الهجمات تبرهن على عدم رغبة تلك المليشيا في إنهاء حربها العبثية التي خلقت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وتعنتها ورفضها لكل المبادرات والمقترحات وعرقلة جهود السلام.في غضون ذلك، صعد الانقلابيون من اعتداءاتهم على عدد من المناطق المدنية في محافظات مأرب والحديدة والضالع. وأكدت مصادر عسكرية يمنية لـ«عكاظ» أن المليشيا شنت هجمات على مناطق النازحين في الكسارة والمشجح غربي مأرب.وأفادت بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب وتمكن خلالها الجيش بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي والقبائل من إفشال الهجوم وتكبيد المليشيا خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.