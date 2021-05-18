أعلنت الرئاسة اللبنانية تبرؤها من تصريحات وزير خارجية لبنان شربل وهبة «المسيئة»، مشددة على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة.

وأكدت الرئاسة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء) في بيان نشرته عبر حسابها في موقع «تويتر» حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة.

وقالت الرئاسة عبر حسابها: «ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة إلى محطة «الحرة» مساء أمس من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس عون»، وأضافت: «رئاسة الجمهورية تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وحرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وحرص الرئيس عون على رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا».

وأثارت تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، حول بعض الدول العربية، موجة غضب داخل وخارج لبنان.