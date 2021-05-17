أحبط الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية ومقاتلات تحالف دعم الشرعية هجوماً حوثياً على جبهة الكسارة جنوب غرب مأرب، ووفقاً للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية فإن الهجوم أسفر عن سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.ولفت المركز في بيان له اليوم (الإثنين) إلى أن قوات الشرعية دمرت 3 عربات مدرعة بعتادها وقتلت كل من فيها، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدّات، واستعادت أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها مليشيا الحوثي بعد أن لاذت بالفرار.وأفاد بأن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات معادية في جبهة الكسارة ومحيطها وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا.وكانت مليشيا الحوثي هاجمت أمس عددا من مواقع الجيش الوطني في محافظتي تعز والجوف لكنها فشلت في تحقيق أي من أهدافها في ظل يقظة منتسبي القوات الحكومية الذين تصدوا لها وكبدوها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.