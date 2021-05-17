أعلنت السلطات التونسية اليوم (الإثنين) مقتل 5 إرهابيين في مناطق جبلية بمحافظة القصرين قرب الحدود مع الجزائر بعد أقل من أسبوع على إيقاف 14 عنصرا إرهابيا في محافظة الكاف غرب البلاد، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية خلال عطلة عيد الفطر. ولم تكشف السلطات التونسية حتى الآن عن تبعية هذه الجماعة الإرهابية التي تمت تصفيتها بعد عملية مشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية وإن كانت لتنظيم داعش أو القاعدة. ويعتبر كشف المخططات الإرهابية وإجهاضها بعمليات استباقية وتفكيك الخلايا المتشددة، مؤشرا جيدا على جاهزية قوات الأمن التونسية التي تلاحق منذ سنوات مسلحين منضوين تحت لواء تنظيمي «القاعدة في بلاد المغرب» و«داعش» يتحصنون بالجبال الغربية لتونس على الحدود مع الجزائر والرابطة بين محافظات الكاف والقصرين وجندوبة وسيدي بوزيد، وتجري غالبا عمليات تمشيط في هذه الجبال لتعقب الإرهابيين المتحصنين فيها. وكانت هذه الجبال مسرحا لعمليات إرهابية دامية نفذتها الجماعات المسلحة ضد قوات الشرطة والجيش.