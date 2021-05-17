جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان التأكيد على أن الخرطوم تريد حلا توافقيا وتفاوضيا مبنيا على حفظ الحقوق بشأن أزمة سد النهضة. وقال فى لقاء مع قناة «فرانس 24»، على هامش زيارته لفرنسا لحضور مؤتمر باريس لدعم السودان اليوم (الإثنين)، إن السودان ظل لسنين طويلة يمر بتجارب مريرة ليست بها التزامات من الأطراف الأخرى، مشدداً على ضرورة وجود اتفاق ملزم.وشدد البرهان على أن السودان ومصر تربطهما علاقات أزلية وقديمة، مضيفا: «لكن في هذا الموضوع لدينا مصالح مشتركة متشابهة، والطرفان يسعيان إلى وجود اتفاق ملزم وقانوني، لأن هذا الحق ليس حقنا، بل حق الأجيال القادمة»، مؤكدا أنه «يجب أن تكون هناك اتفاقية تحفظ للأجيال حقهم فى مستقبل استخداماتهم واحتياجاتهم للمياه».والتقى البرهان بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية أمس الأول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وأكد أن العلاقات المصرية السودانية تتسم بخصوصية ووحدة المصير المشترك، لافتا إلى أن مواقف مصر داعمة للسودان فى كل المجالات.