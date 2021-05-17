اتهم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC في اليمن أمس (الأحد) مليشيا الحوثي بارتكاب 394 انتهاكاً بحق المدنيين في محافظة تعز خلال شهر أبريل الماضي ارتكبت غالبيتها بشكل مباشر ومتعمد.وقال المركز في تقريره الشهري إن فريقه الميداني وثق مقتل 17 مدنيا بينهم 5 أطفال بشظايا القذائف المدفعية والقنص والدهس بأطقم حوثية، مبيناً أن 23 مدنيا أصيب بينهم 13 طفلا و3 نساء في هجمات وألغام ومفخخات حوثية.وأشار التقرير إلى أن 9 تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري إضافة إلى حالتي اعتداء مسلح، لافتاً إلى أن المليشيا تسببت في تهجير 35 مدنيا قسريا بينهم 12 امرأة من قرية الطوير العليا بمديرية مقبنة، ونزوح نحو 60 أسرة من منطقة المحمر بمديرية مقبنة بعد استهداف بيوتهم بقصف عنيف من قبل المليشيا الى منطقة الحجب والكدحة والطوير الأسفل.وذكر التقرير أن الفريق الميداني رصد 24 حالة انتهاك طالت ممتلكات عامة وخاصة منها اقتحام مساجد ومنازل مدنيين تعرضت للتخريب الكلي والجزئي.من جهة أخرى، أسقط الجيش الوطني في محافظة مأرب أمس طائرة مسيرة أثناء محاولتها تنفيذ هجوم على مواقعه.