قتل مدني وأصيب 5 آخرون اليوم (الأحد) في هجوم نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بطائرة مسيرة واستهدف سوقاً شعبية في جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأكدت مصادر طبية أن مليشيا الحوثي قصفت بقذائف متفجرة من طائرة مسيرة سوق منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، موضحة أن قتيلا و5 مصابين استقبلهم مستشفى الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية ثم نقلهم إلى مستشفى مديرية الخوخة لاستكمال العلاج.

وأفادت مصادر محلية بأن القتلى والجرحى مدنيون يعملون في مطعم وسط السوق وسقطت القذائف عليهم، مؤكدين أن المليشيا تواصل استهداف المدنيين في الدريهمي بشكل متعمد.

يأتي ذلك وسط تصاعد الإرهاب الحوثي ضد المدنيين خلال أيام العيد خصوصاً الحديدة وتعز ومأرب التي شهدت معارك عنيفة منذ ليلة العيد واعتداءات وقصفا عشوائيا على الأحياء والأسواق المدنية.

وتزامن الهجوم الإرهابي الحوثي على المدنيين في الحديدة في الوقت الذي كشف تقرير صادر من استخبارات الجيش الأمريكي تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، مؤكداً أن الشعب اليمني يعاني من عدم الاستقرار منذ عام 2011.

وذكر التقرير أن الحالة الصحية والإنسانية في اليمن تعد الأسوأ في العالم، وأن تلك الكارثة ستتواصل وتستمر بفعل الحرب، متهماً الحوثيين بالوقوف خلف هذه الأزمة، مؤكداً مواصلة إيران دعم الحوثيين بالأسلحة والمستشارين العسكريين، ما يزيد من ثقة الحوثيين بشكل واضح.