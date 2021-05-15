بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي، اليوم (السبت)، مع وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فيما جدد الجانبان مطالبة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها بالمواثيق والقرارات الدولية.

وأشار الجانبان إلى أهمية العمل على استئناف جهود السلام بما يكفل جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.