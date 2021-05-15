أدانت وزارة الخارجية اليمنية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى واستهداف الفلسطينيين في القدس.

وقالت الخارجية اليمنية عبر حسابها على موقع تويتر: «ندين بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاستهداف الوحشي للفلسطينيين في القدس وتدمير البنية التحتية في غزة». ودعت المجتمع الدولي لإدانة تلك الجرائم والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لحمايته ودعم نيل حقوقه المشروعة التي كفلها القانون الدولي. وأدانت ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات تجاه أبناء الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، والتي نتج عنها سقوط عشرات الشهداء والجرحى، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانيين الدولية.

وجددت الخارجية اليمنية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم للشعب الفلسطيني، وللجهود الدولية الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل، يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وطالبت المجتمع الدولي سرعة القيام بمسؤولياته عبر التحرك العاجل لإيقاف هذه الاعتداءات بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد لإجراءات قوات الاحتلال الهادفة لإحداث تغيير ديموغرافي في مدينة القدس ومحاولاتها ترحيل السكان من حي الشيخ جراح.