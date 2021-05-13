أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (مفخخة) باتجاه المملكة، في عمل إرهابي ممنهج ومتعمد يستهدف أمن وسلامة المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية الإرهابية الآثمة التي تهدف إلى المساس بأمن المملكة واستقرارها، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير تلك الصواريخ والطائرات المفخخة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية.