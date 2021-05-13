أدان البرلمان العربي إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 8 طائرات بدون طيار و3 صواريخ باليستية باتجاه السعودية صباح اليوم (الخميس)، التي اعترضتها وتصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية بنجاح.

وأكد البرلمان العربي أن تعمد المليشيا الانقلابية واستمرارها في تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تزامنت مع صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك يتنافى مع القيم السماوية والأعراف الدولية، ويعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وحذر البرلمان العربي من استمرار هذه الهجمات التي تعد تصعيداً خطيراً ودليلاً على سعي الحوثيين إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة بدعم من إيران وتنفيذا لأجندتها التخريبية في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وشدد البرلمان العربي على تضامنه ووقوفه مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأشاد البرلمان العربي بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاح قوات الدفاع الجوي في التصدي لكل الهجمات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية.