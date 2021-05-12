أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم، تلقاه من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان، هنأ فيه خادم الحرمين بحلول عيد الفطر المبارك.

وعبر الملك سلمان عن شكره لدولته، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض مستجدات الأحداث وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.