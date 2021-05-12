فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث اختير لمنصب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالمنظمة الدولية بدلاً عن المسؤول السابق مارك لوكوك، أكدت الولايات المتحدة وفرنسا أن الحوثيين يأخذون مستقبل اليمن رهينة.

وقالت الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، ومدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوفر فارنو عقدا اجتماعا مشتركا وأكدا ضرورة مشاركة الحوثيين في صفقة عادلة ستجلب الراحة للشعب اليمني، موضحين أن استمرار الهجوم الحوثي على مأرب يُهدد بتكلفة عالية.

وأفاد حساب الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى على تويتر اليوم (الأربعاء) أن المسؤولين الأمريكي والفرنسي حثا الحوثي المدعوم من إيران على الانخراط حالا في جهود السلام.

من جهة أخرى، أكد السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل أن شحنة الأسلحة الضخمة التي اعترضتها القوات البحرية الأمريكية في بحر العرب، خلال الأيام الماضية، كانت في طريقها إلى الحوثيين، موضحاً في تغريدات أن ميناءً إيرانياً كان آخر محطة لشحنة الأسلحة التي اعترضتها بلاده أخيراً في بحر العرب، والتي تحوي صواريخ موجهة مضادة للدبابات، وآلاف البنادق، ومئات المدافع الرشاشة، وبنادق القنص، وقاذفات القنابل الصاروخية.

وقال هنزل «هذا التدفق المستمر للأسلحة إلى الحوثيين من شأنه إطالة معاناة الشعب اليمني والمساهمة في صراع إقليمي أوسع».