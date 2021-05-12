فيما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 520 شخصا في الاعتداءات الصهيونية على المصلين في المسجد الأقصى، أدى المعتكفون أمس (الثلاثاء) الصلوات بعد ليلة دامية أجبروا خلالها الجنود على الانسحاب من المسجد القبلي إلى الساحات الخارجية. ودخل المصلون فجراً إلى باب حطة وهم يكبرون في ظل غياب جنود الاحتلال الإسرائيلي، في حين أكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني في تصريحات صحفية انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من ساحات المسجد الأقصى إلى خارج بواباته الرئيسية. وشهدت الضفة الغربية أمس مسيرات تضامن مع القدس والمسجد الأقصى تخللتها مواجهات مع قوات الاحتلال أصيب فيها نحو 200 فلسطيني، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. وأخفق مجلس الأمن الدولي أمس الأول (الإثنين) في إصدار إعلان مشترك يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى وحي الشيخ جراح في فلسطين، اعتبرت الولايات المتحدة أن من غير المناسب توجيه رسالة عامة في هذه المرحلة.