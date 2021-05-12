أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أمس (الثلاثاء) أن أديس أبابا أكدت للمبعوث الأمريكي تمسكها بمفاوضات دبلوماسية في ملف سد النهضة، وأهمية التوصل لاتفاق بشأن عملية الملء الثاني والتشغيل فقط، مؤكدة أن بلادها ماضية في الملء الثاني الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من عملية بناء السد.وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي: «لقاءات المبعوث الأمريكي كانت ناجحة جدا ونسعى لنهاية تجعل الكل رابحا»، مضيفا: «نأمل أن تسفر جهود رئيس الكونغو عن استئناف مفاوضات سد النهضة»، وأشار إلى أن «الموقف الإثيوبي حول سد النهضة لم يتغير وأبلغنا المبعوث الأمريكي بأننا متمسكون بقيادة الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة»، مجدداً تأكيد بلاده أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده.ووصف مفتي الموقف المصري بالمتناقض، لافتاً إلى أن المصريين يتحدثون طيلة مراحل التفاوض عن زيادة إطلاق المياه لمواجهة أي جفاف.