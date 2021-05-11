قتل 25 فلسطينياً بينهم 9 أطفال وأصيب أكثر من 100 آخرين أمس (الثلاثاء) في قصف إسرائيلي عنيف على جباليا شمال قطاع غزة، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.وأفادت مصادر في غزة بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مبنى الإدارة المدنية في جباليا شمال القطاع كما قصفت الزوارق الحربية الصهيونية غرب غزة، فيما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد مقتل قياديين ميدانيين وإصابة ثالث في غارة عدوانية استهدفت شقتهما في برج سكني غرب مدينة غزة، كما أعلنت حماس استهداف موقع لمقاتليها أثناء تجهيزهم لعملية ضد إسرائيل.ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بتعبئة 5 آلاف جندي من الاحتياط مع تصاعد الوضع في غزة، ودعا قائد الجيش إلى تعزيزات في جنوب إسرائيل، مؤكدا أن العملية العسكرية ستتوسع دون التقيد بالوقت.وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن دفعة كبيرة من الصواريخ تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه أسدود وعسقلان وقدرتها وسائل إعلام صهيونية بأكثر من 300 صاروخ، إذ دوت صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة مع إطلاق الصواريخ.وأفاد الإعلام الإسرائيلي نقلاً عن مصادر طبية بأن عدد المصابين في عسقلان وصل إلى 31 من بينهم واحد حالته خطيرة.وكانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة أعلنت أنها أعطت الضوء الأخضر لشن سلسلة غارات متواصلة على غزة، إلا أنها استبعدت العمل العسكري البري.