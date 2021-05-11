تواصل مليشيا الحوثي هجماتها على مأرب، إذ أكد مصدر طبي في المحافظة أمس (الإثنين) أن 7 مدنيين وصلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابتهم بشظايا صاروخ باليستي أطلقته المليشيا على حي سكني في وسط المدينة في الساعات الأولى من الفجر.وأفادت مصادر محلية بأن الصاروخ هو الخامس الذي يطلق على مأرب في أقل من أسبوع ويستهدف أحياء سكنية ويقتل النازحين وأبناء مأرب وسط صمت دولي مريب.يتزامن ذلك مع تصعيد المليشيا انتهاكاتها ضد المدنيين والتجار في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، إذ قتلت مسنّاً في محافظة المحويت وهدمت منزلاً ومولاً تجارياً في صنعاء وإب. وأقدم القيادي الحوثي أحمد الغزي في مديرية حفاش بمحافظة المحويت على قتل المسن محمد ناصر (90 عاماً) عندما كان يؤم المصلين لصلاة التراويح. ووفقاً لسكان محليين فإن العزي اقتحم المسجد في قرية راود وضرب المسن على رأسه وهو ساجد ليدخل بغيبوبة تسببت بوفاته.