طالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم (الاثنين) المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الحوثي لرفضه مساعي إحلال السلام وإصراره على مواصلة العدوان على مأرب وتهديد ملايين النازحين والقاطنين في المحافظة، مشدداً على أهمية ممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثي والنظام الإيراني لوقف التصعيد والاستجابة لدعوات السلام.

وندد بن مبارك في اتصالات مع سفراء الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين المعتمدين لدى اليمن بتعنت مليشيا الحوثي ورفضها المبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب في اليمن، مؤكداً حرص الحكومة اليمنية على إنهاء معاناة اليمنيين وتحقيق المصالحة الوطنية وصولاً إلى إيجاد سلام دائم وشامل واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشار وزير الخارجية والمغتربين اليمني إلى أن مواصلة الحوثي الهجوم على مأرب يؤكد الطبيعة العدوانية للمليشيا وارتهانها لأجندة إيران التخريبية لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مستعرضاًَ المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء اليمن عموماً والنازحين في مأرب على وجه الخصوص في ظل الانتهاكات الحوثية.

بدوره أكد سفير الاتحاد الأوروبي هانس جروندبيرج دعم الاتحاد لجهود إحلال السلام في اليمن ووقوفه إلى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن، فيما أعلن السفير الروسي فلاديمير ديدوشكين وقوف بلاده إلى جانب اليمن ودعمها للحل السلمي وإنهاء الحرب والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.

من جهته، جدد السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه، ودعمها لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار في اليمن.