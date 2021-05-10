فيما تؤكد الإدارة الأمريكية أهمية أن يقوم مجلس الأمن بإنهاء الحرب في اليمن، متهمة الحوثيين بالوقوف وراء معاناة المدنيين في مأرب، أعلنت البحرية الأمريكية أمس (الأحد) اعتراض آلاف الأسلحة المحظورة المهربة على مركب شراعي في المياه الدولية شمال بحر العرب. وقال بيان للأسطول الأمريكي الخامس على «تويتر»، إن الأسلحة المهربة المضبوطة تضمنت صواريخ موجهة روسية الصنع مضادة للدبابات وبنادق هجومية صينية من النوع 56، وقاذفات صواريخ ورشاشات، موضحاً أنه بعد إزالة جميع البضائع غير المشروعة، تم تقييم صلاحية المركب للإبحار، وبعد الاستجواب تم تزويد طاقمه بالطعام والماء قبل إطلاق سراحه.من جهة أخرى، صرح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية أن التحقيق الأولي للبحرية وجد أن السفينة جاءت من إيران، مؤكداً أن طهران تعمل مرة أخرى تسليح الحوثيين رغم حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه مليشيا الحوثي تصعيد هجماتها على مواقع الجيش الوطني والنازحين في مأرب والحديدة، إذ تمكن الجيش من إفشال هجوم حوثي في جبهتي المشجح والكسار غرب مأرب وكبد المليشيا خسائر فادحة بالأرواح والمعدات. وأفشلت القوات المشتركة في الحديدة أمس هجوماً حوثياً بعد ساعات من ارتكاب المليشيا خروقات في مديرية الدريهمي.