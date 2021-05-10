واصل المبعوث الأمريكي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان ورئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي أمس (الأحد) جولاتهما في أوساط الدول الثلاث في مساع لإيجاد حل لأزمة سد النهضة والحدود السودانية الإثيوبية.ووصل المسؤولون إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس لإجراء محادثات بشأن أزمة سد النهضة عقب جولتيهما في القاهرة والخرطوم.واستبقت إثيوبيا الزيارتين بإعلان عزمها على إنجاز المرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق في الموعد المقرر، حتى إن لم يتم توقيع اتفاق مع دولتي مصب النيل السودان ومصر بشأن هذه العملية.واتهم المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي الخرطوم بمحاولة إثارة الإرباك عبر استمرار شكواها، ودعا مصر والسودان لاستكمال المفاوضات عبر آلية الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بالقواعد واللوائح التي تحكم الأنهار العابرة للحدود، ومنها عدم إلحاق الضرر بدول المصب. وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أعلنت أمس الأول أن رئيس الكونغو الديموقراطية تقدم بمبادرة لحل أزمة سد النهضة بصفته رئيسا للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.