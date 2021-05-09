عثرت الجهات الكردية المكلفة بحماية مخيم الهول اليوم (الأحد) على جثة امرأة عراقية قتلت على يد مجهولين في المخيم شرق الحسكة، شمال شرقي سورية، بعد شهر من حملة أمنية فاشلة نفذتها القوات الكردية من أجل ضبط المخيم والقبض على المخربين.

وكانت عمليات الاغتيال والتمرد واضحة في المخيم خلال العامين الماضيين، ما دعا القوات الكردية إلى تنفيذ عملية لمدة أسبوع أعلنت خلالها السيطرة على المخيم.

وبحسب المسؤولين في مخيم الهول فإن اللاجئة العراقية منال خليل إبراهيم (26 عاماً) قُتلت بطلق ناري في الرأس من قبل مجهولين في القسم الأول من مخيم الهول، فيما قُتل لاجئ عراقي السبت الماضي بطلق ناري في القسم الأول من مخيم الهول شرقي الحسكة.

وفي السابع عشر من أبريل الفائت قُتل لاجئ عراقي آخر، وأُصيبت لاجئتان عراقيتان ونازحة سورية بعدة رصاصات من قبل مجهولين في القسم الأول من مخيم الهول.

ويشكل مخيم الهول في شرق الحسكة على الحدود السورية العراقية معضلة للجهات الكردية في سورية، حيث ترفض كل الدول الأوروبية استعادة مواطنيها الأوروبيين الذين انتسبوا إلى التنظيم، فيما تتعثر جهود الحكومة العراقية في استعادة اللاجئين والمنتسبين إلى التنظيم.