توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الأحد) بالدفاع بحزم عن مصالح بلاده، منددا بعودة الأيديولوجيات العنصرية والخوف من روسيا.

وقال بوتين أمام مئات العسكريين ببزاتهم الرسمية في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو في ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية «إن روسيا تدافع بلا كلل عن القانون الدولي، وفي الوقت نفسه سندافع بحزم عن مصالحنا الوطنية ونضمن سلامة شعبنا»، مضيفاً: «أفكار النازية تتجدد»، منددا بعودة الخطابات العنصرية والتفوق القومي ومعاداة السامية وكراهية روسيا.

وعرض أكثر من 12 ألف رجل و190 مركبة وأنظمة أسلحة عرضا تقليديا أمام رئيس الدولة وجمهور من المسؤولين والمحاربين القدامى وذلك في تكريم لنحو 20 مليون سوفياتي قتلوا خلال الحرب.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أحيت أمس الذكرى السنوية السادسة والسبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية وتحرير ألمانيا من النازية، محذرة من التوقف عن التذكر، مؤكدة أنها نهاية الدكتاتورية النازية وانتهاك الحضارة المتمثل في المحرقة.

وقالت ميركل «تظل مسؤوليتنا الدائمة الحفاظ على إحياء ذكرى الملايين من الناس الذين فقدوا حياتهم خلال سنوات الاستبداد النازي».