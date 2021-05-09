طالبت الأمم المتحدة اليوم (الأحد) بإزالة الألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية في محافظة الحديدة غرب اليمن إثر تزايد الضحايا من المدنيين وآخرهم أمس مقتل 4 أشخاص بينهم أطفال ونساء وإصابة 6 آخرين في انفجار لغم زرعه حوثيون على الطريق الرابط بين منطقة الجاح ومديرية الدريهمي جنوب المحافظة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في حسابها على تويتر إن «الوفيات والإصابات لعدد من المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء بعد اصطدام سيارتهم بعبوة ناسفة في الدريهمي تمثل المزيد من الخسائر المأساوية الناجمة جراء الصراع في الحديدة وفي جميع أنحاء اليمن»، مضيفة: «نذكّر جميع أطراف النزاع بواجبهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية أرواح المدنيين وبالتزاماتهم بموجب اتفاق الحديدة بإزالة الألغام».

وأكدت البعثة استعدادها للمساعدة وتسهيل عملية إزالة الألغام في الحديدة لكنها لم تحدد الجهة المسؤولة عن تلك الجريمة رغم أنها مسؤولة بموجب تكليف مجلس الأمن الدولي بمراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق الحديدة وإبلاغ المجتمع الدولي بالمعرقلين.