أطلق إعلاميون وناشطون يمنيون اليوم (الأحد) حملة إعلامية واسعة لدعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء القبائل في معركتهم ضد المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيا في محافظة مأرب.

وقال إعلاميون وناشطون في بيان: «إن الحملة انطلقت اليوم (الأحد) وستستمر حتى يوم غد (الإثنين)، وتهدف إلى دعم صمود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء القبائل في معركتهم ضد الحوثيين بمحافظة مأرب»، داعين مختلف المجتمع اليمني السياسية والشعبية والاجتماعية، وكذلك الشعوب العربية للمشاركة في الحملة الإعلامية لدعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل في مأرب الذين يخوضون معارك الكرامة ضد الغزو الإيراني البربري للأراضي اليمنية عبر المليشيا الحوثي والذي لا يستهدف اليمن بل الأمة العربية بكاملها.

وأطلق الإعلاميون على الحملة وسم (#مأرب_نداء_الجمهورية)، مؤكدين أن الحملة تأتي مواكبة للدعوة التي أطلقها محافظ مأرب سلطان العرادة قبل أيام وتحث على النفير العام والتعبئة العامة لإسناد الجيش ودعوة الشباب اليمني للالتحاق بمعسكرات الشرعية لخوض المعركة الوطنية ضد المليشيا الحوثية الإيرانية.

وتواصل المليشيا الحوثية الإيرانية وتحت إشراف مندوب الملالي حسن إيرلو والحرس الثوري هجومها العنيف على محافظة مأرب منذ7 فبراير الماضي، إذ يواصل الجيش نجاحاته في إفشال الهجمات والتصدي لها واستنزاف المليشيا.